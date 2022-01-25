США поделились с Киевом информацией о содержании ответа Москве по гарантиям безопасности

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга с журналистами сообщил, что США проинформировали Киев о содержании ответа Москве по гарантиям безопасности.

«Мы не только проинформировали их​​​... но и специально запрашивали их мнения и включили его в документ. Так что сюрпризов там не будет», – заявил представитель Госдепа.

Также он сообщил, что в Белом доме учли позицию Киева в отношении российских предложений в сфере безопасности.

При этом Прайс отметил, что США пока не передали свой ответ России, однако он, по словам Прайса, «не удивит Москву».

«Ответ еще не был передан Москве​​​. Но как только он будет отправлен, мы уведомим», – сообщил руководитель пресс-службы американского госдепа.

Ожидается, что американская сторона предоставит ответ в письменном виде на этой неделе параллельно с НАТО.

Вашингтон, Иван Бабурин

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