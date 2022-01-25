США поделились с Киевом информацией о содержании ответа Москве по гарантиям безопасности

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга с журналистами сообщил, что США проинформировали Киев о содержании ответа Москве по гарантиям безопасности.
«Мы не только проинформировали их... но и специально запрашивали их мнения и включили его в документ. Так что сюрпризов там не будет», – заявил представитель Госдепа.
Также он сообщил, что в Белом доме учли позицию Киева в отношении российских предложений в сфере безопасности.
При этом Прайс отметил, что США пока не передали свой ответ России, однако он, по словам Прайса, «не удивит Москву».
«Ответ еще не был передан Москве. Но как только он будет отправлен, мы уведомим», – сообщил руководитель пресс-службы американского госдепа.
Ожидается, что американская сторона предоставит ответ в письменном виде на этой неделе параллельно с НАТО.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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