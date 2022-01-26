Парламент Каталонии реабилитировал ведьм

Парламент испанской Каталонии в среду, 26 января, принял резолюцию «о восстановлении доброй памяти» о женщинах, осужденных за колдовство в Средние века в Каталонии, а также считать процессы против ведьм «женоненавистническими преступлениями», – сообщает испанская радиовещательная и телевизионная корпорация RTVE.

Испанское СМИ также сообщает, что парламент Каталонии призвал муниципалитеты пересмотреть список названий улиц и переулков и включить имена женщин, осужденных за колдовство, в местную топонимику. Согласно резолюции, этот процесс должен служить «историческому восстановлению и феминизации» географических названий.

Каталонские депутаты призвали к научному изучению охоты на ведьм с гендерной точки зрения и включению этой темы в учебную программу.

Сообщается, что в долине Валь-д'Анеу, в районе Палларс-Собира (Лерида) зафиксировано наибольшее количество казней. Там же был принят старейший в Европе закон против «колдовства», датированный 1424 годом.

Барселона, Иван Бабурин

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