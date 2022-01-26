Байден и Шольц обсудят ситуацию вокруг Украины в начале февраля

В столице США в Белом доме Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден встретятся 7 февраля, – сообщило издание Bild со ссылкой на источник в немецком правительстве.

Сообщается, что на встрече в Белом доме, американский и немецкий лидеры планируют обсудить ситуацию вокруг Украины. В частности, – реакцию на возможную агрессию России в отношении Украины, которая, по мнению Западных политиков, якобы готовится Владимиром Путиным.

Дополнительные комментарии относительно предстоящей встречи представитель правительства Германии давать журналистам отказался.

Берлин, Иван Бабурин

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