Госдеп поставил вопрос об отъезде посла России

Госдеп США поставил вопрос об отъезде российского посла из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве, – сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Антонов заявил журналистам: «На последних встречах в госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве».

Как передает РИА Новости, российский посол также отметил, что из посольства РФ на днях уехала очередная группа дипломатов.

«Наши товарищи были вынуждены уехать из США. В общей сложности за время моего нахождения здесь более 120 дипломатов и сотрудников были выдворены из США, а вместе с семьями это около 300 человек. Это за четыре года. И самое страшное, что я не вижу, чтобы эта негативная тенденция изменила свою направленность», – сообщил Антонов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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