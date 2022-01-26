США видят возможности для прогресса в переговорах

Глава госдепартамента США Энтони Блинкен на фоне передачи российской стороне ответа по гарантиям безопасности заявил, что Вашингтон видит возможности для прогресса в переговорах с Россией, в том числе, – в режиме контроля над вооружениями, в вопросе размещения ракет в Европе, а также в способах увеличения прозрачности и стабильности.



Глава госдепа сообщил, что переданный в среду, 26 января, ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности включает озабоченности США из-за действий России и предложения американской стороны.

«Переданный ответ включает озабоченности США из-за действий России и предложения Вашингтона по гарантиям безопасности», – сообщил Блинкен. При этом он отметил, что письменные ответы России являются скорее «набором идей», а не формальным переговорным документом либо предложением.



Он добавил, что Вашингтон не будет публиковать документ, чтобы иметь пространство для закрытых переговоров. По его словам, содержание документа соотносится с тем, что США говорили по этой теме публично.



Блинкен подчеркнул, что Вашингтон не поступится принципом открытых дверей НАТО, о чем говорится в письменном ответе России. Тем не менее, в документе есть «позитивные моменты», над которыми можно работать при готовности Москвы, добавил он.



Кроме того, глава американского госдепа заявил, что решение о дальнейших шагах остается за Россией, но США готовы к любым сценариям.

«Мы продолжаем в координации с европейскими партнерами работу по жестким экономическим санкциям. Мы разрабатываем план действий, способный оказать мощное влияние и который будет иметь высокую цену для российской экономики и финансовой системы. США вместе с союзниками обсуждают координацию действий по поставкам газа в Европу в том случае, если Россия решит использовать газ в качестве оружия, сократив поставки», – сообщил Блинкен.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»