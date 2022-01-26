Североатлантический альянс вслед за США передал России свои письменные предложения по безопасности

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, в среду, 26 января, что альянс передал российской стороне свои письменные предложения по безопасности,– сообщают СМИ.

«В Москве получили письменный ответ НАТО на предложения России о гарантиях безопасности», – сообщил замглавы МИД РФ Грушко в интервью Интерфаксу.

Агентство DPA сообщает, что ответ НАТО на предложения РФ пока не будет опубликован.

На брифинге в Брюсселе в среду, 26 января, Столтенберг сообщил журналистам: «Сегодня НАТО передала наши письменные предложения России. Мы сделали это параллельно с Соединенными Штатами».

Генсек НАТО также заявил, что ответ Североатлантического альянса на предложения России по европейской безопасности включает Украину и ситуацию вокруг нее и призвал РФ к деэскалации обстановки.

«Россия должна также вывести свои силы из Украины, Грузии и Молдавии, где они развернуты без согласия этих стран», – сказал генсек НАТО.

Генсек НАТО признал наличие серьезных разногласий с Россией, но именно поэтому считает диалог важным для урегулирования противоречий. Он выступил с предложением к России использовать военные контакты.

«НАТО предлагает России установить прямую линию связи и максимально использовать военные контакты, чтобы избегать инцидентов. НАТО является оборонительным альянсом и не будет стремиться к конфронтации. НАТО предлагает России возобновить брифинги по учениям, а также диалог о контроле над вооружениями, ракетами и ядерным оружием и по космосу», – сказал Йенс Столтенберг.

Кроме того, глава альянса сообщил на брифинге о том, что НАТО повысили боеготовность своих сил. Передовые силы реагирования состоят из 5000 военнослужащих, которые могут быть развернуты в течение нескольких дней. Также НАТО усиливает свое присутствие в регионах Балтийского и Черного морей, сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Следует отметить, что сенатор Константин Косачев высказался об ответе США по гарантиям безопасности.

«Есть темы для разговора с Вашингтоном, предложения НАТО, копирующие ответ США, не актуальны», – заявил Косачев.

Брюссель, Иван Бабурин

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