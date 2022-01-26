США снова грозят применить санкции против руководства России

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в среду, 26 января, заявила на брифинге, что в случае нападения РФ на Украину администрация США будет стремиться к санкциям, которые ударят по экономическим интересам российского руководства, – сообщает Интерфакс.

Представитель Белого дома, комментируя прозвучавшее на этой неделе заявление президента США Джо Байдена о готовности подумать над введением санкций против Путина в случае российского вторжения на Украину, заявила: «Это будет включать, в частности, меры, нацеленные против интересов в сфере бизнеса и экономики президента Путина, членов российского правительства. США при работе над санкциями никогда не исключают любые варианты».

При этом Псаки отметила, что не все идеи о санкциях, о которых становится известно СМИ, могут быть претворены в жизнь «в первоначальном пакете мер».

Вашингтон, Иван Бабурин

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