В Госдуме «по достоинству» оценили ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности

Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в среду, 26 января, заявил, что ответ Запада на предложения России по гарантиям безопасности надо признать однозначно отрицательным.

«Ответ Запада надо признать однозначно отрицательным. Значит, скоро начнем узнавать российские ответы. Похоже, начнем с вооружения Донецкой и Луганской республик», –цитирует Никонова РИА Новости.

Комментируя предложение НАТО возобновить работу представительств России и Альянса, первый замглавы комитета ГД по международным делам, отметил, что российскому представительству в НАТО много лет не давали работать, сейчас возобновлять нечего.

Ранее в среду, 26 января, Соединенные Штаты и НАТО передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Москва, Иван Бабурин

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