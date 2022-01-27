Прага приветствует усиление НАТО на востоке Европы

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в четверг, 27 января, заявил журналистам, что размещение новых подразделений Североатлантического альянса в странах его восточного крыла отвечает интересам безопасности Чехии, – сообщает чешское издание Novinky.

Глава чешской дипломатии обсуждал в штаб-квартире НАТО напряженность в отношениях между Россией и Украиной. Запад опасается, что Россия использует 100 000 военнослужащих, находящихся на границе с Украиной, для нападения на соседнее государство.

«Мы готовы выполнить обязательства союзников, включая расходы на оборону. Мы договорились о поддержке Украины и неприемлемости требований России», – написал Липавский в Twitter.

«Создание таких подразделений и особенно обеспечение реального военного потенциала отвечало бы интересам безопасности Чешской Республики. Я верю, что Чешская Республика внесет достаточно серьезный вклад в укрепление существующих структур», – сказал Липавски после переговоров со Столтенбергом.

Также глава чешского МИДа заявил, что правительство Чехии рассматривает возможность оказания дополнительной помощи Украине после отправки артиллерийских боеприпасов.

«Я не осмелюсь предсказать, как вмешается Чехия. Но в свете ситуации на Востоке это относительно логичное решение», – сказал Липавски Чешскому телевидению.

Следует отметить, что помимо Чехии, Словакия в лице министра иностранных дел Ивана Коркоко заявляет, что союзники по НАТО рассматривают возможности размещения войск также и в Словакии.

Прага, Иван Бабурин

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