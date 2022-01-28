НАТО не планирует включать в свой состав новые страны насильно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления в рамках серии мероприятий атлантического совета в пятницу, 28 января, заявил, что Альянс не будет заставлять страны становиться его членами, – сообщает РИА Новости.

Также глава блока НАТО заявил, что Альянсу и России нужно возобновить дипломатические контакты.

«НАТО готова честно сесть за стол переговоров с Россией по существу и услышать российские озабоченности, стороны могут договариваться», – сказал Столтенберг.

При этом генсек НАТО сообщил, что в случае агрессии против Украины Россия получит больше сил НАТО на своих границах

«Россия хочет меньше сил НАТО у своих границ, но в случае агрессии она получит прямо противоположное – она получит больше сил НАТО. НАТО должно быть готово развернуть передовой отряд Сил реагирования во главе с Францией численностью 5 тыс. военных на востоке альянса в качестве предупреждения России о готовности НАТО защищать все страны альянса», – заявил глава Североатлантического альянса в ходе своего выступления.

Брюссель, Иван Бабурин

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