США опасаются вводить санкции против России

Администрация президента США Джо Байдена опасается «побочных эффектов» от введения санкций против России, в связи с чем руководство Соединенных Штатов провело переговоры с представителями крупнейших банков страны по теме возможных ограничительных мер против РФ, – сообщает Bloomberg.

Сообщается, что в руководстве США озабочены тем, что новые санкции против России могут иметь «побочные эффекты», подобные тем, что были в 2018 году, когда антироссийские рестрикции привели к сбоям в глобальных цепочках поставок алюминия.

По данным агентства, такие консультации проводились в рамках «мер, по обеспечению того, чтобы такие действия не нарушили глобальную финансовую систему».

«На этой неделе члены администрации США, в том числе совета национальной безопасности, провели переговоры с руководителями банков, включая Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase & Co и Goldman Sachs», – пишет Bloomberg со ссылкой на информацию своих источников.

Вашингтон, Иван Бабурин

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