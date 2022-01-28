Россия расширила список, кому запрещен въезд из Евросоюза

Министерство иностранных дел РФ сообщает, что Москва решила расширить список представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию России.

В сообщении, опубликованном на сайте МИД России, говорится: «Российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации».

Сообщается, что ответные меры России коснулись, в первую очередь, руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира.

Список, кому запрещен въезд в РФ также пополнили представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС, «несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и «насаждение» мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ», – заявили во внешнеполитическом ведомстве России.

Нота МИД России, информирующая о данном шаге, направлена в представительство Европейского союза в России, – говорится в сообщении российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

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