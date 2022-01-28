В 2022 году более 50 российских дипломатов покинут США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице в Facebook российского диппредставительства написал, что по требованию американской стороны 55 сотрудников российских дипмиссий должны будут покинуть США в 2022году, – сообщает RT.

«В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа», – написал Антонов.

По словам посла России в Вашингтоне, к 30 января из Соединенных Штатов должны будут уехать 27 сотрудников, а еще 28 дипломатов – к 30 июня.

Антонов также уточнил, что из первой группы уже уехали 23 сотрудника, 29 января в Москву вернутся еще четверо. Посол России рассказал, что после этого в посольстве РФ остаются 184 работника, в том числе дипломаты и административно-технический персонал.

«Что касается наших ответных действий, слово остается за Москвой. При любых обстоятельствах мы действуем на основе взаимности», – заявил Анатолий Антонов.

Напомним, ранее Антонов заявил, что Госдеп США поставил вопрос о его отъезде из страны, если Москва не выдаст визы охранникам американского посла.

Вашингтон, Иван Бабурин

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