США не собираются вводить санкции против нефтегазового сектора России

В США на данный период времени не собирается вводить санкции против РФ, затрагивающих экспорт нефти и газа. Также Соединенные Штаты вслед за Германией отказались рассматривать вопрос об отключении России от SWIFT, – сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Американское издание, в частности, пишет: «На данный момент не обсуждаются санкции в отношении экспорта нефти и природного газа или отключение России от SWIFT».

При этом WSJ сообщает, что проработка санкций США против России на случай эскалации кризиса вокруг Украины находится на финальной стадии.

Следует отметить, что США созывают на понедельник, 31 января, заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить якобы «угрожающее поведение» России по отношению к Украине и «наращивание» российского военного присутствия на границе.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заявил, что войны с Украиной не будет в случае, если этот вопрос зависит исключительно от России.

Вашингтон, Иван Бабурин

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