Пентагон заявил, что на Украине присутствует «лишь небольшое количество советников»

Начальник американского объединенного комитета начальников штабов Марк Милли в пятницу, 28 января, на пресс-конференции заявил, что США не имеют постоянных воинских контингентов, баз и наступательных вооружений на Украине, где присутствует только небольшое число советников и инструкторов, – сообщает РИА Новости.

«Сейчас на Украине присутствует небольшой контингент советников и инструкторов США и НАТО. У США там ноль наступательных систем вооружений, постоянных сил и баз», – сказал Марк Милли.

Со своей стороны, глава Пентагона Ллойд Остин добавил, что президент США Джо Байден исключает отправку американских сил на Украину для ведения военных действий.

«США не начинали переброску войск в Европу, они просто приведены в состояние готовности к этому. Военные США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине» – заявил шеф Пентагона.

Также Ллойд Остин сообщил, что США продолжают военные поставки Украине.

«Поставки продолжаются. На самом деле еще одна партия только что прибыла сегодня», – сказал Остин на брифинге для журналистов.

Со своей стороны, глава минобороны Украины подтвердил слова шефа Пентагона, сообщив, что в новой партии «военной помощи» от США доставлена 81 тонна патронов разного калибра.

Вашингтон, Иван Бабурин

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