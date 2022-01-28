Политэмигрант из Белоруссии выдвинута на Нобелевскую премию мира

Норвежские политики выдвинули экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую на получение Нобелевской премии мира в 2022 году, – сообщил ее соратник и представитель Франак Вячорка.

На своей странице в твиттере он написал: «Норвежские парламентарии Вервик Булестад и Харек Элвесен выдвинули Светлану Тихановскую на получение Нобелевской премии мира в 2022 году за то, что она является символом продолжающейся борьбы белорусских граждан за свою свободу»

Булестад является руководителем местной Христианско-Демократической партии, а Элвесен представляет Консервативную партию Норвегии.

Следует отметить, что в 2021 году, Тихановская также была выдвинута на получение Нобелевской премии, но награды не получила.

Осло, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»