Минобороны Великобритании обвинило Россию в планах скомпрометировать Запад

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил Россию в планировании кибератак и операций, нацеленных на то, чтобы скомпрометировать Запад и дополнительно осложнить напряженную ситуацию вокруг Украины, – пишет The Times.

Как заявил Уоллес: «Я ожидал бы, что какое-либо российское наступление будет иметь кибернетический компонент наравне с физическим. Компромат также является частью этого инструментария».



Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском минобороны сообщает, что там ждут, что «Россия осуществит огромное количество кибератак и распространит компромат против Запада».

Издание также пишет, что Россия может планировать враждебные действия в так называемой серой зоне, чтобы не переходить к открытому противостоянию.

Лондон, Иван Бабурин

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