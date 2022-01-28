В ЕС считают лишенным прозрачности решение МИД РФ о расширении «черного списка» для въезда в Россию

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Европейский союз сожалеет о решении России запретить въезд ряду его представителей, – сообщают СМИ.

В заявлении Стано, опубликованном пресс-службой ведомства говорится: «Это решение лишено какого-либо правового обоснования и прозрачности и вызовет соответствующую реакцию. Тем самым Россия продолжает подогревать атмосферу напряженности в Европе, вместо того чтобы способствовать деэскалации».

Напомним, ранее МИД России объявил, что Россия приняла решение расширить список представителей Европейского союза, которым запрещен въезд в страну. В связи с принятыми ЕС решениями Москва открыто заявляла, что оставляет за собой право на ответные действия.

В «черный список» были включены руководители ряда европейских частных военных компаний (ЧВК). Кроме того, в данный перечень включили представителей силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти некоторых стран Евросоюза.

Брюссель, Иван Бабурин

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