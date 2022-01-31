Некоторые члены Совбеза ООН не согласились на проведение заседания по Украине

Не все члены Совета Безопасности ООН поддержали созыв заседания по ситуации вокруг Украине, которое намечено на понедельник, 31 января, в 18:00 мск., – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ООН.

Собеседник не уточнил, кто именно выступил против, но сообщил агентству следующее: «Поддержали не все».

Следует отметить, что для окончательного согласования проведения встречи в таком случае могут быть проведены закрытые консультации перед ее началом или процедурное голосование в начале заседания. В последнем случае за проведение совещания должны высказаться не менее девяти из 15 членов Совбеза.

Как сообщалось ранее, США запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины на понедельник, 31 января.

Напомним, что в пятницу 28 января, постпред Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона намерена обсудить «угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии».

Москва, Иван Бабурин

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