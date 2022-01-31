США в ООН выступили за обсуждение ситуации вокруг Украины в «открытых форматах»

Совет Безопасности ООН в ходе процедурного голосования выступил за проведение инициированного США заседания по ситуации вокруг Украины. Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты считают, что пришло время обсудить ситуацию вокруг Украины в открытых форматах, – сообщает РИА Новости.

Томас-Гринфилд заявила: «В последние несколько недель мы провели более 100 встреч с российскими коллегами, все они проходили в закрытом режиме, и мы считаем, что сейчас настало время обсудить это в открытом формате».

Постпред США при ООН выступила также с утверждением, что Россия направила в Белоруссию 5000 военных, баллистические ракеты, спецподразделения и силы ПВО, а также что Россия угрожала военными действиями, если ее требования не будут выполнены.

Напомним, что по инициативе США в СБ ООН в понедельник, 31 января, проходит заседание по ситуации с Украиной. Россия выступила против него.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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