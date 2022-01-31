Россия ожидает в ЛНР и ДНР провокаций со стороны Украины

Постпред РФ в ООН Василий Небензя в понедельник, 31 января, заявил, что Россия не исключает провокации с украинской стороны в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), – сообщают СМИ.

«Что произойдет сейчас, я не знаю, но мы не исключаем провокаций с украинской стороны. И самопровозглашенные республики заявили, что у них есть информация, что такие провокации могут произойти», – сказал он журналистам.

Небензя также заявил, что обеспокоен сценарием, когда в случае агрессии Киева в отношении ДНР и ЛНР, некоторые западные страны могут обвинить Россию во вторжении на Украину.

«Даже разговор о неизбежной войне является провокацией сам по себе», – сказа российский постпред в ООН..

Следует отметить, что в понедельник 31 января корреспондент «Известий» сообщил о том, что британские журналисты вели съемки в одном из давно разрушенных домов Донецка. В здании откуда-то появилась лужа из жидкости, похожей на кровь.

Сообщается, что российские журналисты попросили британских коллег пояснить ситуацию, но внятного ответа не получили.

«Единственное, что удалось понять во время короткого разговора, западных репортеров, как и жителей Донецка, «волнует судьба Минских соглашений», – сообщили российские журналисты с места событий.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»