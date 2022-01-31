СМИ: В случае жестких санкций против России цены на ключевые товары вырастут во всем мире

Обозреватель американской бизнес-газеты Quartz Тим Макдонелл написал сегодня, 31 января, что жесткие санкции США в отношении России в случае их введения резко повысят стоимость ключевых товаров на планете, – сообщает РИА Новости.

Сегодня же, в понедельник, 31 января, Белый дом подтвердил, что США разработали санкции против российской политической элиты.

В свою очередь обозреватель бизнес-газеты Quartz Макдонелл написал, что ограничительные меры, скорее всего, коснутся крупных банков.

«Это рискованный гамбит против ключевого экспортера топлива, металлов и пшеницы, играющего решающую роль в глобальных цепочках поставок. Россия производит 43% мирового палладия, необходимого для автомобильных двигателей», – сообщил американский журналист.

По мнению Макдонелла, даже если рестрикции не коснутся перечисленных отраслей, они все равно повлияют на экспорт из страны. Он указал, что цены на важнейшие товары из России уже сейчас намного выше, чем до пандемии.

«Если США начнут санкционную войну против Москвы, инфляция ускорится с новой силой», – поделился своим мнением Макдонелл.

Следует отметить, что в понедельник, 31 января, исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции в ходе визита на Украину заявил, что пакет возможных санкций, над которым работает Евросоюз в отношении России из-за ситуации с Украиной, может включать в себя финансовые и торговые ограничения.

Великобритания также подготовила «самый жесткий санкционный режим» в отношении России, о чем написала в Twitter глава МИД Соединенного королевства Лиз Трасс.

Вашингтон, Иван Бабурин

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