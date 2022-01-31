Путин и Макрон условились о возможности проведения личной встречи.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в понедельник, 31 января провели телефонный разговор. В ходе общения они обсудили ситуацию вокруг Украины, а также вопросы, связанные с предоставлением Москве долгосрочных гарантий безопасности. Кроме того президенты условились об оперативной проработке возможности проведения личной встречи, – сообщили в Кремле

В сообщении говорится: «Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам».

«Условлено о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции», – говорится в заявлении Кремля.

Следует напомнить, что в пятницу, 28 января, Владимир Путин в разговоре с Эммануэлем Макроном заявил, что в ответах США и НАТО на предложения Москвы о гарантиях безопасности не учтены принципиальные озабоченности России.

Он также подчеркнул важность выполнения Киевом Минских соглашений.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»