В Словакии призывают серьезно отнестись к предложениям России по безопасности

Президент Словакии Зузана Чапутова во вторник, 1 февраля, заявила, что к некоторым российским предложениям по организации системы безопасности в Европе следует отнестись серьезно, – сообщает Интерфакс

Президент Словакии, в частности, сказала: «Среди российских предложений есть такие, которые заслуживают внимательного рассмотрения, в частности, предложение о запрете некоторых систем вооружений в Европе. Именно поэтому имеет смысл продолжать диалог».

«Мы не желаем конфликта, но нам не стоит закрывать глаза на угрозу», также отметила Чапутова, комментируя ситуацию вокруг Украины.

Президент Словакии, кроме всего прочего, заявила, что одним из следствий осложнения ситуации, с которым могла бы столкнуться ее страна, мог бы стать кризис с беженцами.

«Мы не можем позволить себе выступать нерешительным или слабым членом НАТО на восточном фланге альянса. В складывающейся ситуации перво-наперво мы должны поддерживать единство и сплоченность альянса, и, конечно же, далее вносить вклад в коллективную безопасность», – цитирует Интерфакс Зузану Чапутову.

Братислава, Иван Бабурин

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