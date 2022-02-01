КНР выступила против японской резолюции по правам человека в Китае

Против принятия Палатой представителей Японии резолюции, касающейся ситуации с правами человека в Китае, во вторник, 1 февраля, выступил официальный представитель Комиссии по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ю Вэньцзэ, – сообщает Синьхуа.

Представитель ВСНП в частности, заявил: «Принятие так называемой резолюции является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и серьезным нарушением основных норм, регулирующих международные отношения».

Ю Вэньцзэ сказал, что подобное действие подрывает политическое взаимное доверие между двумя странами и серьезно нарушает процесс улучшения и развития китайско-японских отношений.

«Мы решительно выступаем против политических манипуляций Японии под предлогом защиты «прав человека», – сказал он, отметив, что любые попытки вмешательства во внутренние дела Китая и подрыва его интересов будут встречены решительными ответными мерами.

Официальный представитель Комиссии по иностранным делам ВСНП, «настоятельно призвал» Японию глубоко задуматься над собственной историей и «своим послужным списком нарушений прав человека».

«Народ Китая лучше, чем кто бы то ни было, способен судить о ситуации с правами человека в своей стране», – отдельно подчеркнул Ю Вэньцзэ.

Пекин, Иван Бабурин

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