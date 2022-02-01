На сайте МИД России появился текст послания Сергея Лаврова коллегам из других стран

Текст послания министра иностранных дел Сергея Лаврова коллегам из США, Канады и других стран по тематике неделимости безопасности, направленного им 28 января, опубликовал во вторник, 1 февраля МИД РФ на своем сайте.

В тексте послания говорится: «Вам хорошо известно, что Россия всерьез обеспокоена ростом военно-политической напряженности в непосредственной близости от ее западных границ».

Глава российского МИДа отмечает, что «показательно, что в комментариях о готовности развивать диалог об архитектуре безопасности в Европе представители Запада старательно избегают упоминания Хартии европейской безопасности и Астанинской декларации».

«Так дело не пойдет. Смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого», – заявил Лавров в своем послании.

Глава российской дипломатии в своем письме зарубежным коллегам отдельно отмечает следующее: «Мы хотим получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности... Если вы отказываетесь от данного обязательства, просим четко сообщить об этом».

Москва, Иван Бабурин

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