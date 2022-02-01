Постпред России назвал провокацией созванное США заседание СБ ООН по Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции, посвященной началу российского председательства в СБ ООН, назвал провокацией, созванное по инициативе США заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины, – сообщают СМИ.

«Мы заявили вчера на заседании, которое было созвано США, что изложение этих вещей так, как они это сделали – подобно призыву к войне. Это действительно была провокация», – заявил в ходе пресс-конференции Небензя во вторник, 1 февраля.

Как сообщает РИА Новости, российский дипломат также сказал, что прошедшая в понедельник встреча, на которой Вашингтон хотел обсудить якобы «угрожающее поведение» Москвы по отношению к Украине и «наращивание» российского военного присутствия на границе свелась к бездоказательному обвинению России со стороны Запада.

Также российский постпред при ООН заявил, что Россия заранее сочла такое заседание американским PR-трюком.

По словам Небензи, складывается ощущение, что Вашингтон не заинтересован в разрешении украинского кризиса, поскольку Киев стал геополитической картой в руках Соединенных Штатов.

Кроме того постоянный представитель РФ при ООН заявил, что Россия ответит в случае введения санкций в отношении страны из-за ситуации вокруг Украины.

«Безусловно, мы ответим, а как мы это сделаем, я вам пока не выдам», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции, – сообщает ТАСС.

Также Василий Небензя рассказал журналистам, что пригласил своего украинского коллегу Сергея Кислицу принять участие в организуемом Россией 17 февраля заседании СБ ООН по исполнению минских соглашений.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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