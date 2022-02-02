Белоруссия запретила железнодорожный транзит ряда товаров из Литвы

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что республика вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров, – сообщает агентство Sputnik.
Официальный представитель белорусского МИДа заявил: «Нами принято решение о запрете перевозок, следующих из Литвы железнодорожным транспортом».
Анатолий Глазна помнил, что ранее Литва запретила транзит белорусских товаров через свои порты.
«Белорусская сторона неоднократно предлагала консультации для урегулирования вопросов в правовом поле, но Литва не пошла на диалог», – сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии.
Минск, Иван Бабурин
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