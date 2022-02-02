Пентагон подтвердил подлинность «слитых» в СМИ ответов Вашингтона Москве

Подлинность ответов Вашингтона на предложения России в сфере безопасности, опубликованные в среду, 2 февраля, испанской газетой El Pais подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, – сообщает ТАСС.

Официальный представитель Пентагона сказал: «Мы не публиковали этот документ. Но теперь он опубликован, и это подтверждает всему миру то, что мы всегда говорили. Нет никаких разночтений между нашими публичными заявлениями и частными обсуждениям».

При этом он отметил, что «предложения, выдвинутые Соединенными Штатами, в виде утечки попали одному европейскому изданию».

Как сообщалось ранее, El Pais опубликовала конфиденциальные ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Ранее эти документы в Вашингтоне и Брюсселе категорически отказывались раскрывать общественности и называли «частью дипломатического процесса».

По словам Кирби, власти США настроены на то, чтобы решать с Россией вопросы, касающиеся безопасности в Европе, на основе принципа взаимности. Вашингтон не станет публично обсуждать возможность проведения инспекций баз в Польше и Румынии.

Отвечая он на вопрос, готовы ли США разрешить представителям России посещение военных баз в Польше и Румынии, где размещены комплексы Aegis Ashore, представитель Пентагона ответил: «Я не стану говорить об этом публично».

«Мы представили России ряд очень серьезных предложений в сфере дипломатии. В США готовы, ориентируясь на принцип взаимности, решать общие проблемы безопасности на Европейском континенте», – сообщил Кирби журналистам.

Следует отметить, что ранее испанское издание El Pais опубликовала ответ Вашингтона на предложения России, в котором говорится о том, что США готовы обсудить с Россией возможность инспекции объектов ПРО в Румынии и Польше в обмен на осмотр российский объектов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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