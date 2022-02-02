Поклонская назначена замглавы Россотрудничества

Указ об освобождении от должности посла в Кабо-Верде Натальи Поклонской подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом Владимир Путин назначил Поклонскую на пост заместителя руководителя Россотрудничества.

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировку заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», – говорится в документе.

Указ вступает в силу с момента подписания.

Как сообщалось ранее, Поклонская заявила, что не сможет приступить к дипломатической службе по личным причинам, но «готова продолжать работу на любой должности, где будет полезна государству».

Москва, Иван Бабурин

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