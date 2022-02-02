Кремль и Даунинг-стрит рассказали о разговоре Путина и Джонсона

Пресс-служба Кремля рассказала о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В Кремле отметили, что во время телефонного разговора лидеры России и Великобритании подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности России.

В сообщении также говорится: «Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику «открытых дверей» альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности».

В пресс-службе Кремля также отметили, что российский президент изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, он обратил внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей.

Со своей стороны в канцелярии британского премьера после телефонной беседы Бориса Джонсона с Владимиром Путиным рассказали, что Джонсон сообщил президенту России, что глубоко озабочен ситуацией на украинской границе и «деятельностью России».

В канцелярии премьер-министра Соединенного королевства также сообщили, что Джонсон и Путин согласились с тем, что обострение не отвечает ничьим интересам и договорились найти мирное решение сложившейся ситуации.

Также Джонсон в разговоре с Путиным подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также необходимость вовлечения Украины в переговоры, – сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании.

Москва-Лондон, Иван Бабурин

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