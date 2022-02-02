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Среда, 2 февраля 2022, 23:47 мск

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Лидеры России и Германии встретятся в ближайшее время

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным, – сообщает РИА Новости.

Свою встречу с российским лидером анонсировал сам немецкий канцлер. Он отметил что, мероприятие уже запланировано. Шольц также выразил мнение, что в «нормандский формат» удалось вдохнуть жизнь, проводятся многочисленные встречи.

Сообщается, что встреча канцлера ФРГ и президента России состоится в ближайшее время.

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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