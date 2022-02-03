Москва прекратит вещание немецкого телеканала Deutsche Welle

В России в ответ на запрет вещания телеканала RT в Германии, заявили, что Москва остановит работу Deutsche Welle в России.

В свою очередь Союз журналистов ФРГ призвал правительство Германии осудить действия России против DW, – сообщает РИА Новости.

По поводу ответных мер на запрет вещания российского телеканала в ФРГ в российском МИДе сообщили следующее: «В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер».

Российское внешнеполитической ведомство анонсировало следующие шаги в отношении телеканала Deutsche Welle :

– закрытие корреспондентского пункта Deutsche Welle в Москве;

– аннулирование аккредитаций всех сотрудников российского бюро телерадиокомпании;

– прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle;

– запуск процедуры по признанию организации иноагентом;

В качестве ответных мер предусмотрено также формирование списка представителей немецких государственных и общественных структур, причастных к ограничению работы RT DE, и запрет им въезда в Россию. В МИД РФ отметили, что публиковать этот перечень не будут.

Информацию о дальнейших мерах опубликуют позднее, – сообщили в МИД РФ.

Как сообщалось ранее немецкая комиссия по регистрации и надзору регулятора MABB запретила телеканалу вести эфиры на всех платформах в Германии. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ.

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