Президент Турции в Киеве раскритиковал действия Запада

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместного брифинга с Зеленским в Киеве в четверг, 3 февраля, раскритиковал западные страны за «безответственные сценарии оккупации» и в очередной раз предложил посредничество Украине и России, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Турецкий президент заявил на брифинге: «Безответственные заявления и опубликованные сценарии оккупации истощают украинский народ». Также он заявил, что готов делать все необходимое для окончания кризиса «двух соседних дружественных стран».

Как сообщает украинское издание, «президент Турции заявил, что поддерживает урегулирование конфликта на базе Минских соглашений, при этом Зеленский во время своей речи не упомянул их вовсе».

Киев, Иван Бабурин

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