Журналисты Германии обратились с призывом к Путину

С призывом к президенту России Владимиру Путину отменить запрет на вещание телеканала Deutsche Welle в России обратилась Ассоциация журналистов Германии (DJV), – сообщается на сайте организации.

Ранее сообщалось, что в России ввели запрет на вещание Deutsche Welle в ответ на аналогичную в меру в отношении немецкоязычного канала RT DE в ФРГ.



DJV, помимо отмены запрета на вещание, просит вернуть всем журналистам DW аккредитации.



Кроме того, федеральный председатель DJV Фрэнк Везде заявил: «Нет никакого оправдания для этой решительной меры цензуры», и назвал «дешевой платой за услугу» ответные действия российской стороны на запрет вещания в Германии RT DE.



Следует отметить, что немецкие журналисты в своем обращении к Путину называют RT DE «пропагандистским каналом, в отличие от независимой и критической журналистики Deutsche Welle».

От собственного правительства DJV ждет «явного и нескрываемого протеста» против решения России.

«Федеральное правительство несет ответственность за DW и его сотрудников. Это должно быть немедленно разъяснено Москве», – сказано в обращении Ассоциации журналистов Германии.

Напомним, что в четверг, 3 февраля, в ответ на объявленный накануне запрет со стороны немецкого регулятора на вещание немецкоязычного канала Russia Today (RT DE) МИД РФ объявил, о прекращении вещания и трансляции Deutsche Welle на территории России. Также сообщалось, что в стране будут закрыты корреспондентские пункты канала, у всех сотрудников российского бюро DW аннулируют аккредитации, а сама телерадиокомпания может быть признана СМИ-иноагентом.

Берлин, Иван Бабурин

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