Путин и Макрон обсудили вопросы, связанные с гарантиями безопасности России

Телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялся в четверг, 3 февраля, по инициативе французской стороны, – сообщает Кремль.

В ходе разговора главы двух стран продолжили предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации.

Сообщается, что президенты России и Франции обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учетом недавних контактов с рядом международных партнеров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза.

Отмечается, что Владимир Путин вновь привлек внимание французского коллеги к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договоренностями.

Кроме того, сообщается, что президенты России и Франции условились о дальнейших личных контактах.

Следует отметить, что так же в четверг, 3 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон по телефону переговорил еще с украинским коллегой Владимиом Зеленским.

По итогам разговора с президентом Франции Зеленский написал в Twitter следующее: «Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию стойкости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия».

Напомним, что 29 января, во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Эмманюэль Макрон подтвердил солидарность Франции с Украиной, а также заявил о приверженности защищать ее территориальную целостность.

В сообщении Елисейского дворца говорилось: «Президент Республики подтвердил полную солидарность Франции с Украиной и напомнил о решимости защищать территориальную целостность и суверенитет страны (Украины)».

Москва, Иван Бабурин

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