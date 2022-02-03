Информацию о подготовке Россией фальшивого видео руководству США предоставила разведка

Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил на брифинге в четверг, 3 февраля, что «США опираются на данные разведки, в которых уверены, но не будут предоставлять свидетельств, чтобы не скомпрометировать свои источники». Такое заявление Прайс, обвиняя Россию в планах снять «фейковое» видео нападения украинских войск, чтобы потом использовать его как предлог для вторжения, – сообщает РИА Новости.

Отвечая на упреки журналистов в голословности, Прайс предложил «тем, кто не верит правительствам США и Великобритании пользоваться российской информацией. Если сценарий, о котором говорят американцы, не осуществится, это не означает, что сведения некорректны».

«Вы знаете, что, когда мы предаем огласке разведывательную информацию, то делаем это таким образом, чтобы защитить чувствительные источники и методы. Вы также знаете, что... мы рассекречиваем информацию только, когда в ней уверены. Если вы сомневаетесь в достоверности данных правительства США или британского правительства, других правительств и хотите найти утешение в информации, которую распространяют русские, то флаг вам в руки» – заявил пресс-секретарь госдепа и добавил: «Если русские не дадут этому ходу, это не является ipso facto (в силу самого факта) признаком того, что у них не было таких планов».

Руководство Соединенных Штатов ранее заявило, что российские спецслужбы планируют снять видео, на котором было бы зафиксировано инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или на собственных русскоязычных сограждан. На видео должны были бы изображены «убитые» и «скорбящие» люди, разрушенные здания, а также украинское оружие и турецкие беспилотники.

Вашингтон убежден, такая фальшивка могла бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против Украины.

Вашингтон, Иван Бабурин

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