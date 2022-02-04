Польская неправительственная организация включена в список нежелательных в России

Польская неправительственная организация WOT Foundation* включена в список нежелательных министреством юстиции РФ, – сообщается на сайте ведомства.
В сообщении говорится: «Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация WOT Foundation* («ВОТ ФОНД»*), Республика Польша».
Напомним, что в конце января текущего года генпрокуратура РФ деятельность WOT Foundation* признала нежелательной.
*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube