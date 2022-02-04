Польская неправительственная организация включена в список нежелательных в России

Польская неправительственная организация WOT Foundation* включена в список нежелательных министреством юстиции РФ, – сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится: «Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация WOT Foundation* («ВОТ ФОНД»*), Республика Польша».

Напомним, что в конце января текущего года генпрокуратура РФ деятельность WOT Foundation* признала нежелательной.

*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России

Москва, Иван Бабурин

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