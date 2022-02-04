Лидеры Великобритании и ФРГ договорились работать над антироссийскими санкциями

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились продолжать работу над пакетом санкций против России на случай обострения ситуации на Украине, – сообщили на Даунинг-стрит.

В заявлении канцелярии британского премьера говорится: «Они договорились продолжать совместную работу и с другими международными партнёрами над всеобъемлющим пакетом санкций».

При этом также сообщается, что немецкая и британская стороны согласились с важностью диалога с Россией

В тоже время британский посол в Москве Дебора Броннерт в интервью телеканалу RTVI заявила, что Россия и Великобритания в настоящий момент должны оставить позади период нестабильности и угроз.

«На самом деле, я полагаю, граждане России и Великобритании имеют довольно много общего. Поэтому есть много вещей, которые могут и должны нас сближать», – сказала британский посол.

Лондон, Иван Бабурин

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