В руководстве НАТО готовятся перестановки

Стали известны кандидаты на место Йенса Столтенберга, который должен покинуть пост генерального секретаря НАТО в сентябре текущего года, – сообщают СМИ.

Сообщается, пост действующего генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга могут занять бывший премьер-министр Британии Тереза Мэй, или премьер- министр Нидерландов Марк Рютте.

Кроме того, возможными претендентами на пост главы НАТО также называют премьер-министра Эстонии Каю Каллас, бывшего комиссара ЕС по иностранным делам Федерику Могерини и президента Румынии Клауса Йоханниса.

Как сообщалось ранее, действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг в октябре 2022 года станет главой Центробанка Норвегии. Пост генерального секретаря НАТО он занимает с марта 2014 года. Сообщается, что изначально Столтенберг должен был покинуть свой пост в 2018 году, однако срок его полномочий был продлен до 30 сентября 2022 года.

Брюссель, Иван Бабурин

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