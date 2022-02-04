Apple открыла представительство в России

Роскомнадзор в пятницу, 4 февраля, сообщил, что американская компания Apple выполнила практически все требования закона о «приземлении» для иностранных IT-компаний.

В сообщении Роскомнадзора говорится: «Компания Apple Distribution International Ltd. предоставила в ведомство необходимые документы о создании на территории России представительства. Таким образом, Apple Distribution International Ltd. исполнены практически все обязанности по закону о приземлении, за исключением установки счетчика посещаемости».

Ведомство также заявило, что для полного исполнения закона Apple осталось поставить счетчик посещаемости.

Согласно данным, появлявшимся на сайте Роскомнадзора, Apple зарегистрировала личный кабинет, разместила на своем информационном ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.

Москва, Иван Бабурин

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