Министр иностранных дел Италии посоветовал Столтенбергу избегать напряженности с Москвой

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом дал ему совет сохранять твердость принципов, однако избегать шагов, которые могут содействовать развитию напряженности в отношениях с Москвой, – сообщает РИА Новости.

Глава итальянского МИДа указал на необходимость того, чтобы НАТО сохраняла твердость в отношении принципов и ценностей, продолжая при этом активно вести диалог с Москвой, а также усиливая координацию с Европейским союзом (ЕС).

«Главной темой беседы главы МИД Италии и генерального секретаря НАТО стали – вклад Италии в Атлантический альянс и последнее развитие ситуации, связанной с трениями на границе Украины и России», – сообщили во внешнеполитическом ведомстве итальянской республики.

Следует отметить, что ранее в пятницу, 4 февраля, Столтенберг заявил, что расширение НАТО на восток является «историей большого успеха». По его словам, это способствовало распространению свободы и демократии в Европе.

Рим, Иван Бабурин

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