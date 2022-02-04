Великобритания удваивает численность своего военного контингента в Эстонии

Британский посол в Эстонии Росс Аллен в пятницу, 4 февраля, заявил, что Великобритания направит в Эстонию дополнительно 850 военнослужащих, чем удвоит численность своих военных в составе дислоцированной в республике боевой группы НАТО, – сообщает Эстонское телевидение.

«Они в данное время готовятся к отправке. Это около 850 солдат, столько же, что и в уже размещенной в Эстонии боевой группе. Мы планируем, что первые солдаты прибудут в феврале. Согласно плану, они примут участие в крупнейших в Эстонии учениях Siil 2022 (Еж-2022)», – сказал Аллен журналистам.

Что касается времени пребывания британских военных в Эстонии, британский посол сообщил: «Может быть, два месяца. Может быть, три месяца. Это будет зависеть от того, насколько серьезной будет ситуация с безопасностью в регионе».

Как сообщалось ранее, британский премьер-министр Борис Джонсон увязывает отправку дополнительных войск в Эстонию с «концентрацией российских сил» у границ Украины и в Белоруссии.

Со своей стороны, командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем сообщил, что прибывающие британские солдаты будут дислоцированы в военном городке в населенном пункте Тапа с населением около 5 тыс. человек.

Таллинн, Иван Бабурин

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