США призывает Японию поддержать антироссийские санкции

США во время встречи на высшем уровне настоятельно потребовала от Японии в лице премьер-министра страны Фумио Кисиды взять на себя соответствующие обязательства об экономических санкциях против РФ, – сообщает издание Yahoo News Japan со ссылкой на американские и японские дипломатические источники.

«Администрация США настойчиво призвала Японию рассмотреть вопрос об антироссийских экономических санкциях из-за растущей напряженности вокруг Украины», – пишет японское издание.

В то же время известно, что между европейскими союзниками США существуют серьезные расхождения в подходах к вопросу об антироссийских санкциях в связи со значительной зависимостью многих из них, и, в первую очередь, Германии, от поставок российских энергоносителей. В настоящее время все еще продолжается процесс согласования таких санкций между странами ЕС.

Как сообщает Yahoo News Japan, по имеющимся у них сведениям, Япония пока заняла выжидательную позицию и воздерживается от ответа.

Следует отметить, что в понедельник, 7 февраля посол США в Японии Рам Эмануэль заявил о поддержке Вашингтоном позиции Токио относительно принадлежности южных Курильских островов, – сообщает РИА Новости.

Американский дипломат в видеопослании, размещенном на Twitter , заявил: «Сегодня, 7 февраля, когда в Японии отмечается день северных территорий (как японцы называют южные острова Курильской гряды – ред.), хочу вновь прояснить: США поддерживают позицию Японии по вопросу северных территорий и признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами с 1950-х годов. Наши волнения относительно действий России не новы. К сожалению, тот факт, что Россия пренебрегает суверенитетом других стран, тоже не нов».

Токио, Иван Бабурин

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