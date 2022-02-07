Белорусские военные присоединятся к российским соратникам в Сирии

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором говорится, что правительство РФ одобрило соглашения об использовании гуманитарного воинского контингента из Белоруссии в Сирии, – сообщает пресс-служба правительства РФ.

В распоряжении российского кабмина говорится: «Одобрить представленный Минобороны РФ, согласованный с МИД и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом, Следственным комитетом и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Белоруссии о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике».

Согласно документу, белорусские войска привлекаются исключительно для гуманитарных целей. Использование их в зонах боевых действий не предполагается. Белорусские силы будут размещаться в зонах дислокации российской авиационной группы.

Сообщается также, что минобороны РФ и МИД предстоит провести переговоры с белорусской стороной. Министерства также получили полномочия вносить в проект изменения, носящие непринципиальный характер.

Москва, Иван Бабурин

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