В Москве начались переговоры президентов России и Франции

Пресс-служба администрации президента России сообщает, что в Кремле начались переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

В начале встречи Путин поблагодарил президента Франции за усилия, которые его страна прикладывает для обеспечения принципа равной безопасности в Европе и для урегулирования кризиса на Украине.

«Я понимаю, что у нас общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе, и я хочу поблагодарить тебя за то, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению. За все эти годы Франция принимает участие в решении фундаментальных вопросов европейской безопасности», – сказал президент России Эмманюэлю Макрону.

«Я вижу, – продолжил Владимир Путин, – сколько усилий действующее руководство Франции и лично президент Франции предпринимают, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьезную историческую перспективу и решение вопросов, которые связаны с первой частью, а именно с разрешением внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны».

Со своей стороны президент Франции Макрон выразил надежду, что начинающиеся переговоры могут стать началом пути к деэскалации в Восточной Европе, и что главам двух государств удастся найти совместное решение, которое позволит избежать войны.

«За последние недели у нас было несколько телефонных разговоров, ты об этом напомнил. И, несмотря на кризис, я смог также обмениваться мнениями с президентом Зеленским, в том, что касается Украины, а также координироваться с многими европейскими союзниками, англичанами, американцами, канадцами. Я думаю, что сегодняшний разговор для меня может начать тот путь, по которому мы должны пойти – это деэскалация. Мы знаем политико-военную ситуацию, мы знаем украинский вопрос», – сказал президент Франции Макрон.

Ожидается, что президенты России и Франции продолжат беседу за рабочим обедом, после чего они проведут совместную пресс-конференцию.

Москва, Иван Бабурин

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