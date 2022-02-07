Германия готова к потерям от антироссийских санкций

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во понедельник, 7 февраля, на брифинге по итогам переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявила, что ФРГ готова понести экономический ущерб в случае введения санкций в отношении России, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию брифинга на странице в Facebook МИД Украины.

В ходе брифинга глава МИД ФРГ, в частности, заявила: «Сделаем все, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, мы подготовили сообща ряд жестких мер против России в этом случае, эти санкции беспрецедентны и согласованы со всеми партнёрами. На этом фоне хочу подчеркнуть, что в связи с тесными экономическими взаимоотношениями всех партнеров и прежде всего моей страны – да, мы тоже готовы заплатить за это высокую экономическую цену, поскольку речь идет о безопасности Украины».

Отметим, что в понедельник, 7 февраля, не состоялись переговоры Анналены Бебок с президентом Владимиром Зеленским в Киеве «из-за сложностей в расписании».

Следует напомнить, что на 15 февраля намечены переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным.

Берлин, Иван Бабурин

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