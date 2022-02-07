Киев просит у США системы ПРО

Несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD у США попросила Украина с целью разместить их в окрестностях Харькова, который находится в 26 км от границы с Россией, -сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Собеседник агентства рассказал: «Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих также соответствующие радиолокационные средства. Радиолокационная станция AN/TPY-2, которая входит в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над значительной частью территории России. Это позволит Киеву и его партнерам по НАТО «смотреть» вглубь территории России на расстояние до 1000 км».

По поводу просьбы Украины о поставках американских систем ПРО пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что размещение под Харьковом комплексов THAAD стало бы еще одним шагом к дестабилизации обстановки.

«Это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации», – заявил Песков.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – противоракетный комплекс подвижного наземного базирования, предназначенный для перехвата ракет средней дальности. Этот мобильный зенитный ракетный комплекс наземного базирования предназначен для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на конечном участке траектории в течение последней минуты подлета к цели. Систему производит компания Lockheed Martin, она стоит на вооружении американской армии с 2008 г.

Киев, Иван Бабурин

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