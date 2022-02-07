Лидеры стран G7 намерены обсудить Украину

Встреча лидеров стран G7 в онлайн-формате по ситуации вокруг Украины может состоятся 24 февраля, – сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники сообщили агентству, что обсуждение лидеров «семерки» коснется якобы имеющего место «наращивания» российских вооруженных сил у границ Украины. Кроме того, союзники обсудят возможное введение санкций против России, если она «примет решение вторгнуться на Украину».

«Лидеры Германии, Франции, Италии, Японии, США, Канады и Великобритании намерены придерживаться конструктивного подхода, приветствующего снижение напряженности путем дипломатических усилий», – пишет Bloomberg , при этом оговаривая, что встреча может быть перенесена в зависимости от развития ситуации.

Вашингтон, Иван Бабурин

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