Эрдоган обсудил с генсеком НАТО ситуацию вокруг Украины и России

В канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили в понедельник, 7 февраля, что турецкий лидер и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, в котором обсудили проблему напряженности между Россией и Украиной.

Сообщается, что телефонный разговор состоялся на фоне посреднических усилий Турции по разрядке напряженности в отношениях между Украиной и Россией.

В частности, Эрдоган сообщил генсеку НАТО следующее: «Турция действует с целью снижения напряженности. Кризис должен быть урегулирован мирным путем и дипломатическими методами в рамках Минских соглашений на основе территориальной целостности Украины и международного права».

В канцелярии турецкого президента также сообщили, что Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что он неоднократно говорил российскому и украинскому коллегам о том, что Турция хотела бы провести саммит на уровне руководителей или переговоры на техническом уровне.

Столтенберг, в свою очередь, сообщил в Твиттере: «Я поблагодарил его (Эрдогана) за активную поддержку и личное участие в поиске политического решения и приветствовал решительную практическую поддержку Турцией Украины».

Анкара, Иван Бабурин

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